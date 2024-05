Incubo furti di oro e argento nelle ditte aretine: due colpi in una notte

Arezzo, 4 maggio 2024 – I colpi nelle aziende orafe diventano un incubo per Arezzo. Con furti che si ripetono, per un bottino di decine di migliaia di euro. Due nuovi episodi sono avvenuti in una stessa notte, quella tra venerdì 3 e sabato 4 maggio.

Si cerca di capire adesso se si tratti di una stessa banda o se hanno agito malviventi diversi. Il furto è avvenuto comunque con modalità molto simili tra loro. Il primo colpo è avvenuto a Ceciliano, nella ditta Il Tulipano.

I malviventi sono entrati da una ditta confinante. Hanno disattivato l’allarme e hanno portato via circa 70mila euro di argento. Il secondo furto è avvenuto invece a Viciomaggio, alla Delta Style. In questo caso i ladri hanno portato via circa 700 grammi di oro, per un valore di cinquantamila euro. Il materiale prezioso è stato portato via dai banconi. I malviventi hanno provato a forzare una cassaforte, ma è scattato un allarme e sono fuggiti.

A Viciomaggio indaga la Squadra Mobile, mentre per quanto riguarda Ceciliano le indagini sono dei carabinieri. In azione anche i reparti scientifici per cercare tracce che possano ricondurre ai ladri. I colpi si sono susseguiti in questi mesi. In alcuni casi in maniera anche eclatante, con blocchi di strade e con lo sfondamento dei cancelli attraverso auto. Come è accaduto ad Anghiari il mese scorso.