Raffica di furti e criminalità. Ecco 13 nuove telecamere

Firmato a Montevarchi un patto per l’attuazione della sicurezza all’interno del territorio comunale. Il sindaco Silvia Chiassai Martini e il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca hanno siglato un accordo con cui intendono adottare strategie congiunte per migliorare il contrasto di ogni forma di illegalità. Saranno, infatti, installati 13 nuovi sistemi di videosorveglianza dotati di telecamere con quattro ottiche capaci della lettura delle targhe per monitorare il traffico lungo le strade. Tale azione, contro la criminalità diffusa e predatoria, sarà incentrata nelle frazioni di Moncioni, Levane, Ricasoli, Rendola, Mercatale, Caposelvi, Levanella e nel capoluogo, nell’area di piazza Dante e di Piazzale dei Caduti senza Croce che più rispetto ad altri sono punti nevralgici della circolazione veicolare. Il tutto sarà realizzato, in un quadro di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia municipale, grazie alle risorse stanziate dal ministero dell’interno. "Con questo importante accordo - afferma il primo cittadino - andiamo a rafforzare la collaborazione già in atto tra le forze di polizia e i nostri vigili urbani per favorire un maggior controllo del territorio, con azioni integrate di prevenzione e anche di lotta ai fenomeni criminosi.

Un patto che rappresenta la volontà di continuare sinergicamente il percorso intrapreso fino ad oggi ringraziando tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno si impegnano e si adoperano per la nostra sicurezza. Per quanto ci riguarda, e per quanto di nostra competenza, questa amministrazione comunale non ha mai smesso di lottare al fianco dei cittadini e delle attività commerciali per l’affermazione della legalità".

Montevarchi, peraltro, recentemente, più di altri comuni del comprensorio valdarnese aretino, è stato al centro di molti episodi di criminalità con furti commessi nei confronti di piccoli e grandi esercizi commerciali, ricordiamo l’accaduto a due bar nella zona centrale della città, a quanto arrecato all’antico forno Canu di Viale Matteotti con un misero bottino trafugato ma molti danni all’interno del punto vendita fino alla spaccata nella notte tra martedì e mercoledì nel negozio di articoli per ufficio e informatica Sforazzini di via Pasteur, con un conto finale tra merce rubata e porta automatica divelta che ha superato i 13 mila euro. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per assicurare i malviventi alla giustizia ma, intanto, l’amministrazione montevarchina ha portato a compimento questo importante accordo per cercare di rendere più sicuro tutto il territorio comunale.