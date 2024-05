Clooney e Sandler. Ieri riprese al Petrarca. George saluta in italiano. Adam con il suo cane

Occhiali a specchio, polo e zainetto in spalla, George Clooney è arrivato ieri intorno alle 10 al teatro Petrarca di Arezzo salutando in italiano e riservando grandi sorrisi ai presenti. L’attore americano di Batman e Ocean’s Eleven, sposato con Amal e padre di due gemelli, non si è sottratto ai saluti grazie al suo italiano maturato in anni di permanenza nella villa sul lago di Como. Su un’altra auto poco prima aveva fatto il suo arrivo anche Adam Sandler, pantaloncini rossi, polo e occhiali da sole, l’attore americano di "50 volte il primo bacio" e "Spaceman" solo per citare alcune pellicole della sua lunghissima carriera, è sceso dall’auto con Bagel al guinzaglio, il suo bulldog inglese che porta sempre con sé, e si è fermato per foto e autografi con la piccola folla radunata davanti al Petrarca. Le due star americane sono arrivate ieri al teatro dove si girava una scena del film Netflix "Jay Kelly" del regista Noah Baumbach. Poco più tardi, intorno alle 11,30, è stata la volta di Isla Fisher, attrice australiana protagonista di numerose pellicole tra cui I Love Shopping. Arezzo come Hollywood, con le star americane e le grandi produzioni internazionali sbarcate in città per girare film. Da quello con George Clooney e Adam Sandler al film con Alessandro Borghi, Arezzo è tornata infatti set a cielo aperto. Ieri blindatissima via Guido Monaco dove la produzione al lavoro è quella appunto dell’ultimo film di Noah Baumbach, regista candidato al miglior film per Storia di un matrimonio (nel 2020) e con altre quattro candidature in qualità di sceneggiatore l’ultima per Barbie. Prima, le riprese hanno avuto luogo nei dintorni di Piacenza e poi, si sono trasferite in Toscana, tra Montecatini, la Val d’Orcia e Arezzo. Il film dovrebbe uscire nel 2025 su Netflix. Grandissima la curiosità intorno alle riprese che ieri si sono svolte al Petrarca dove dovrebbero essere state girate le scene di una serata di gala. L’area, accessibile per i curiosi, è stata comunque presidiata da agenti della Polizia, della Municipale e dai Carabinieri. Presenti anche soccorritori del 118 e vigili del fuoco.

Non solo il centro, ciack anche a Pescaiola fino a lunedì. Qui si gira il film con Alessandro Borghi, diretto dal regista Gianni Amelio che da un paio di giorni è presente sul set tra la stazione ferroviaria della linea Sinalunga-Arezzo e vecchi treni a vapore. Nel cast Alessandro Borghi (atteso oggi sul set), reduce dal travolgente successo della serie Netflix "Supersex" ispirata alla vita di Rocco Siffredi, tra i protagonisti di "Campo di battaglia", pellicola ambientata durante la prima guerra mondiale prodotta dalla Kavac Film con Rai Cinema che debutterà sul piccolo schermo il prossimo autunno. Il film si svolge durante la Prima guerra mondiale, in un intenso "Campo di Battaglia", dove il dottor Stefano Zorzi, interpretato da Borghi, trascorre le sue giornate nella "clinica delle esenzioni".