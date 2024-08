Mercato dell’auto in ripresa. Aumentano le immatricolazioni. Il 15% in più nella provincia: "Superata la fase negativa"

di Gaia Papi

Sono aumentate del 15% rispetto allo scorso anno le immatricolazioni delle auto nuove nella nostra provincia, passando da 4583 nei primi sette mesi del 2023 a 5296 di quest’anno.

"Il dato dimostra che si sta superando il gap negativo nell’immatricolazione di auto nuove, che era stato generato durante il Covid dalla mancanza di componentistica elettronica. Le case automobilistiche sono tornate più performanti e il mercato del nuovo quindi sta riprendendo per l’effetto virtuoso" spiega Bernardo Mennini, presidente Aci. Aumento delle immatricolazioni che si registra anche nel comparto moto nuove. Passando da 1049, nei primi sette mesi del 2023, a 1086 nello stesso periodo di quest’anno. Nonostante l’aumento dei mezzi nuovi, i dati parlano di un incremento anche delle auto usate, con un passaggio da 10485 del 2023, a 11231 nel 2024. Così come per le moto: da 2051 a 2305.

"Un dato, quello dell’aumento dei mezzi nuovi in circolazione, che è un segnale positivo. Il nuovo è auspicabile ai fini della sicurezza, con conseguenti meno problematiche sul piano degli incidenti stradali" prosegue Mennini. Ma non solo "più mezzi nuovi ci sono sulle strade, meno inquinamento si produce e più sicurezza dal punto di vista tecnico". "L’obiettivo di Aci è da sempre puntare sulla sicurezza stradale, che dipende sì dalla coscienza di ognuno di noi, ma anche dal tipo di mezzo che si guida" spiega il presidente.

"Lavoriamo soprattutto nelle scuole, con il progetto "Guida che ti guido" sono stati raggiunto 1600 bambini in tutta la provincia. La cultura della sicurezza stradale deve crescere, e lo deve fare a partire e insieme ai bambini". E a proposito di auto nuove, "In questo anno puntiamo molto sulla pubblicizzazione delle tecnologie già presenti nelle auto, al fine di utilizzare sempre meno le mani e comunicare con la voce in sicurezza" conclude Mennini.

E per quanto riguarda gli autocarri? Ad calano le immatricolazioni. E’ quanto emerge dall’osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone realizzato da Continental. Lo studio fotografa lo stato del settore nelle province italiane nel 2023, dopo un 2022 caratterizzato da un rallentamento seguito alla ripresa post Covid-19, e prova a tracciare la direzione verso la quale questo comparto si sta dirigendo attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità, la categoria euro del parco circolante. Il trasporto merci oltre le 16 tonnellate nel 2023 in Italia ha registrato 22.999 nuove immatricolazioni, con un aumento del 6,9% rispetto al 2022. In Toscana non si registrano variazioni: sono 1.088 le targhe immatricolate nel 2023, soltanto otto in più rispetto ai 12 mesi precedenti (+0,7%). fa registrare un piccolo calo dell’8,1%.