È la Notte dei Musei. La mappa delle visite

E’ la Giornata Internazionale dei Musei. Promossa da Icom, International council of Museums, punta a evidenziare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. In questa ottica la Casa Museo dell’Antiquariato di Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è pronta a valorizzare la propria offerta culturale con visite guidate al museo del noto antiquario, al percorso con opere di Pontormo, Allori, Bugiardini e dei Macchiaioli oltre a consentire di godere della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo", aperta al pubblico fino al prossimo 9 giugno. Alle 11 e alle 16 partiranno visite accompagnate per adulti e famiglie che consentiranno in circa mezz’ora di tour di ricevere un’accurata illustrazione dei beni e delle opere esposte con in omaggio divertenti carte didattiche per bambini e ragazzi. Sempre oggi si celebra anche la Notte Europea dei Musei e per l’occasione la Casa Museo Bruschi rimarrà aperta dalle 21 alle 22:30 proponendo ingressi speciali a 1 euro a persona con visite guidate alla collezione, alle sale espositive e alle terrazze per una visione in notturna dal cuore del centro storico. Per festeggiare queste importanti iniziative saranno inoltre premiati, con un omaggio a sorpresa, gli scatti più rappresentativi postati nei propri social taggando la Casa Museo. Info: 0575 354126. Tra le aperture serali la basilica di San Francesco, il Museo Archeologico e Anfiteatro e l’abbazia di Soffena tutti in orario 20 - 23. Il Mumec Museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli, sarà aperto con orario 9.30-13.30 e 14.30-17.30, mentre dalle 20,30 alle 22,30 ingresso ad 1 euro per la notte dei musei. Il Mumec proietterà per l’occasione degli speciali filmati degli archivi Rai Teche per l’iniziativa “Il Mondo in tasca”. Ad Arezzo a Santa Flora Torrita 19/d, alla fondazione Arte&Co.Scienza, dove ha sede il Museo della Vita, parte dalla rete museale della Regione Toscana, sarà organizzata una singolare e suggestiva esperienza a ingresso gratuito della durata di 1 ora. Si parte con la visita guidata al Biolago con la presentazione della Venere Salvifica in bronzo con le sculture di Andrea Roggi e Massimo Gallorini. Poi la Chimera com’era, la proiezione di un filmato sugli ultimi studi e del libro di Gallorini. Poi rievocazione della "cerimonia del fuoco sacro" con suoni etruschi e alle 22 tecniche di vinificazione Etrusca e assaggio di focacce al miele, per info 3338124278. A Sansepolcro apertura straordinaria del Museo Civico e visita guidata “Magistri de Burgo”.

A.B.