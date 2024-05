Saione: è qui la festa. Mercatini, mostre e sport

di Gaia Papi

AREZZO

Iniziative culturali e artistiche, didattiche, sportive e shopping: è Saione Mob, che torna domenica 26 maggio dalle 9 fino alle 19. Promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza Saione. Tante le iniziative dedicate ai giovani alle famiglie. A partire dal Mercatino delle Pulci e al mercato di beneficenza in piazza Zucchi e non solo. I negozi resteranno aperti per tutta la giornata. E poi non mancheranno le iniziative culturali, didattiche e ludiche. Alla 4 Novembre, sono in programma: un contest di disegno rivolto ai ragazzi under 15; alle 11 e alle 16, il coinvolgente spettacolo Gustavo La Vita, performance di circo contemporaneo a cura dell’associazione Sosta Palmizi. Spazio poi anche alle attività sportive curate da Centro Sportivo Italiano di al campo della scuola; le letture ad alta voce per ragazzi; un’iniziativa di arte partecipata, che prevede la costruzione dell’Albero della Pace; il teatro itinerante, a cura di Samuele Boncompagni e Officine della Cultura; la restituzione dei laboratori realizzati con la scuola con il progetto Comunitalenti; la mostra dei lavori artistici realizzati dagli studenti della scuola Vasari e dell’Istituto Comprensivo Margaritone con il progetto Reimagined, realizzato da Oxfam.

Al parco del Pionta si terrà invece un pomeriggio per i più piccoli con I giochi dal Mondo. In piazzetta Rismondo, spazio al FuoriSaione...piazza la coltura!, che porterà in mostra la ricchezza e la vitalità della cultura indipendente del territorio: la seconda edizione del Saione del libro con stand di scrittori emergenti; la mostra delle riviste WeAre e The Aretiner; i lanci dei festival estivi giovanili The Psicho Hill Fest al Pionta e Urto Festival a Villa Severi. Inoltre The Sound of Zion - collettivo di musica, writers e cultura urbana del quartiere –nel corso della giornata realizzerà un graffito. E poi la mostra diffusa dell’associazione Imago, con una mostra fotografica diffusa.

All’interno del B&B Bio Benessere si potrà invece visitare Avrò cura di te: mostra-percorso di ricordi tra le stanze dell’albergo. Nel solario della struttura: lo spettacolo pomeridiano Racconti familiari tra i tetti. "Un evento che rappresenta una giornata di valorizzazione del quartiere di Saione - ha aggiunto la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi – L’associazione di categoria è da sempre impegnata a organizzare iniziative capaci di dare visibilità a via Vittorio Veneto e alle strade limitrofe dove quotidianamente i commercianti, con le loro attività, svolgono una funzione anche sociale".