La scuola studia...sotto rete. Alla Morin si gioca a Volley S3

Il Volley S3 è sbarcato a La Spezia e ha fatto tappa alla Passeggiata Morin, coinvolgendo oltre 800 ragazzi, appartenenti alle scuole e alle società sportive del territorio, seguiti dalle due stelle della pallavolo Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, senior master coach ed ex storico capitano azzurro. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, accompagnato nel Villaggio dagli assessori Lorenzo Brogi e Marco Frascatore: "Questo è un progetto importante che condividiamo e per cui ci mettiamo a completa disposizione. La pallavolo è uno sport che esprime grandi valori come il rispetto per gli avversari e portarlo nelle piazze rappresenta un prezioso valore aggiunto". A seguire le parole di Anna del Vigo, Presidente Regionale della Fipav e in prima linea nell’organizzazione della manifestazione, insieme a Renzo Grippino, vice presidente regionale e Franco Bocchia, presidente del Comitato Territoriale Liguria Levante: "Per preparare al meglio l’evento – ha spiegato - c’è voluto un grande impegno finanziario e di risorse umane, ma ne è valsa la pena. Abbiamo, infatti, vissuto una splendida giornata in una location spettacolare che l’Autorità Portuale ha messo a nostra disposizione e che quindi ringraziamo". Tanti anche i docenti che hanno accompagnato i ragazzi sui campi. "Nella mia esperienza di insegnante - ha chiarito Marcello Storti, coordinatore provinciale del Miur - ho sempre riscontrato un grande entusiasmo per il volley". È stata anche un’occasione per unire alla passione per lo sport quella per un’alimentazione mediterranea ed equilibrata, così come hanno sottolineato Marco Lucchi, Presidente di Coldiretti La Spezia e Paolo Campocci, Direttore di Coldiretti La Spezia. " La cultura di un cibo sano e proveniente dalle nostre valli va trasmessa fin dalle generazioni più giovani, per questo per l’occasione abbiamo scelto due prodotti di punta del territorio, capaci di trasmettere gusto, bontà e una lunga tradizione". Ad entrare nel dettaglio dell’iniziativa due grandi ex della pallavolo italiana. "Il Volley S3 – spiega Andrea Lucchetta – è l’unico progetto itinerante che unisce lo Spikeball (piedi a terra e rete all’altezza degli occhi), ossia il gioco della schiacciata, all’attività di promozione nelle scuole e nelle società, rendendo il tutto molto più divertente". Dello stesso avviso Valerio Vermiglio: "Possiamo dire che la missione è riuscita perché abbiamo coinvolto tanti ragazzi e lo abbiamo fatto in un posto bellissimo".

Ilaria Gallione