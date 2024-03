’Cosa è Spezia per te?’ fa il tris. Ultimo giorno per firmare dediche

Per Valeria, che spezzina non è, Spezia è... "Meravigliosi ricordi di gioventù! Città fantastica, è stata la mia seconda casa". Per Giuliano, invece, sprugolino doc, "Spesa è il sole, di cui i foresti vedono la bellezza e Noi il calore". Insomma, ognuno di noi ha la sua visione, il suo pensiero, le emozioni strettamente personali legate alla Spezia. A raccoglierle, ci ha pensato, ancora una volta, il dinamico Marco Tarabugi, letteralmente innamorato della sua città e dei suoi cittadini. È così in pieno svolgimento e proprio oggi è l’ultimo giorno per partecipare, la terza edizione dell’iniziativa ‘Cosa è Spezia per te?’, nata in occasione del compleanno della Spezia (1° aprile 1343-1° aprile 2024). "Una data importante, perché quest’anno la nostra città compie 681 anni! Per questo motivo, come negli anni passati, ho chiesto agli spezzini cosa fosse Spezia per loro", dice proprio Tarabugi, sempre comunque impegnato anche nell’intera organizzazione de ‘Lo Sprugolino d’oro’, il concorso canoro che vedrà il suo epilogo sabato 13 aprile in Sala Dante (ultime iscrizioni entro oggi).

Le dediche possono essere inviate alla pagina Facebook creata per l’occasione ‘Cosa è Spezia per te’ oppure contattando direttamente Tarabugi sia sui canali social che al 347 4018122 tramite Whatsapp o ancora inviando una mail a [email protected]. Le frasi che riceveranno entro stasera a mezzanotte il maggior numero di like o che verranno valutate come meritevoli, saranno inserite nell’Almanacco 2025 dedicato alla città (grande successo ha ottenuto la prima edizione di quest’anno della pubblicazione di Tarabugi) e andranno a comporre un video sulla città. "Un filmato – prosegue – che verrà costruito con i testi più belli e che rimarrà inciso anche nei nostri cuori". Le prime edizioni sono andate benissimo, con oltre 400 dediche d’amore verso la nostra città, in occasione del compleanno della Spezia. Le dediche migliori hanno costituito il video che ha avuto centinaia di condivisioni e migliaia visualizzazioni. "Il mio intento è stato quello di coinvolgere i cittadini, in modo che fossero proprio loro a fare una sorta di regalo alla Spezia". Comunque sono davvero tante, anche quest’anno. Ne citiamo alcune tralasciando, naturalmente, le innumerevoli emoticon d’affetto. Quella di Alba, "Spezia per me è tutto, è casa mia, il mio mondo", di Silvana "Per me Spezia è il futuro di mio figlio Roberto e del mio nipote Federico. Spezia bellissima città marinara che accoglie tanti ragazzi militari che rimangono lì e formano una famiglia, dico grazie Spezia".

Marco Magi