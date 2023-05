Corso gratuito ITS per Costruttore Navale all’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Per partecipare bisogna avere fra i 18 e i 32 anni, essere cittadini dell’Unione europea, diploma di scuola superiore, buona conoscenza lingue italiana e inglese. Il percorso è di durata biennale per un totale di 1.800 ore di cui 912 ore di moduli didattici e 888 di stage, fino al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento teorico-pratico richiesti per sostenere l’esame finale. Al termine del biennio, il corsista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore biennale e che sia stato valutato positivamente dai docenti del corso, potrà sostenere l’esame finale conseguendo il titolo di tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto eo relative infrastrutture. Scadenza 19 maggio. Per altre info: https:istruzione.cittametropolitana.genova.it