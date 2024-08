Corso di formazione per nuove baby sitter

Si è concluso con successo a Lerici il primo corso di formazione finanziato dal Comune per la definizione della figura professionale di accudimento, socializzazione ed assistenza ai minori. Il corso, della durata cento ore, di cui sessanta di teoria e quaranta di stage, è stato organizzato da Isforcoop. "Il corso è stato organizzato secondo le linee guida espresse da Regione Liguria in merito rispetto alla definizione della figura della baby sitter – spiega Alessandra Placella di Isforcoop – Questo è uno dei primi in Liguria e siamo state ben contente nel constatare la quantità di richieste che ci arrivano di famiglie bisognose del servizio". In sala consiliare, alla presenza del vicesindaco Marco Russo, sono stati consegnati gli attestati di frequenza e di profitto del corso, che ha visto la partecipazione di Charlotte Batigne, Jessica Bertone, Cristina Canci, Lucrezia Cecca, Rachele Marras, Giulia Podestà Lucciardi, Cecilia Pofferi, Paola Ravera, Georgiana Florentina Suciu, Matilde Zani. Per entrare nel mondo del lavoro, un supporto arriva dalla Cooperativa di Comunità Verdemare. "È desiderio espresso dell’amministrazione implementare questo genere di servizi all’offerta turistica e non solo proposta da Lerici Coast. Avere delle figure professionali e formate per occuparsi dei più piccoli a disposizione è un servizio all’avanguardia. Il nostro obiettivo futuro è quello di avere una struttura, una sorta di Baby Club in cui poter lasciare i bambini a divertirsi mentre i genitori godono delle esperienze e delle bellezze del territorio. Ancora, possiamo mettere a disposizione di chiunque la lista delle persone a disposizione e fare un primo passaggio nell’instaurazione di un rapporto di lavoro poi definito tra le parti" spiega Daniele Sigismondi, presidente della Coop Verdemare.