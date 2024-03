Corsini concede il bis. Vince la 100 chilometri dello Sciacchetrail

Di record in record: è stato il vincitore della 47 km dell’edizione 2023, ad aggiudicarsi la prima 100 km dello Sciacchetrail, con un vero e proprio exploit: si tratta di Simone Corsini dell’Atletica Mds Panaria Group, che ha completato il percorso il 13:15:07, circa la metà di quanto preventivato alla vigilia dagli organizzatori per la media dei concorrenti. Subito dopo dietro di lui, altri due italiani: Gregorio Aiello (Run Card , 13:20:09) e Jacopo Zuffellato dell’Ultrabericus Team (13:13:32); 37, in tutto, i podisti che hanno tagliato il traguardo di questa competizione estrema al suo debutto. La ‘classica’, 47 km, che si è corsa per l’ottava volta, è stata vinta dall’austriaco Christian Stern (Run Card, in 4:31:01), secondo l’olandese Peter Van Der Zon (4:36:18), terzo Moreno Sala (Gsa Cometa, 4:37:37). In questa sezione, a cui erano stati ammessi 300 atleti, sono stati 252 coloro che hanno chiuso il percorso entro il tempo limite. Quattro, in totale, gli squalificati: tre per averlo superato e uno per aver sbagliato percorso. "È stata una bella gara, è andata bene, ma l’anno prossimo rifarò la 47!" questo il commento di Corsini, riportato dal presidente dell’asd Polisportiva Cinque Terre Daniele Moggia, che festeggia con il suo gruppo di organizzatori la riuscita dell’evento, impreziosito anche dal Mini Sciacchetrail dei piccoli, corso in chiusura di questa tre giorni da circa trenta giovanissimi a Monterosso. "Prima di tutto – continua Moggia – vanno ringraziati gli oltre 150 volontari che hanno reso possibile questa scommessa realizzatasi nel migliore dei modi, e cito l’apprezzatissimo ‘pasta party’ conclusivo. Cito le forze di Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Monterosso, che ha lavorato ininterrottamente, ma anche quelle di Pignone e Riccò del Golfo; è stata veramente un’organizzazione imponente e, ovviamente, grazie alle amministrazioni coinvolte, a partire da quella di Monterosso che anche quest’anno ci ha ospitati". Non ha quasi chiuso occhio il responsabile della 100 km Davide Buglione. "Siamo tutti contenti, il percorso nuovo è stato forse anche più selettivo di quello che ci aspettavamo e si è chiuso con un tempo veramente incredibile, anche se parliamo di atleti capaci di vincere le gare più blasonate. E ringrazio anche il pubblico per il buon seguito, anche ad applaudire i partecipanti alla corsa anche nei momenti più inaspettati".

Chiara Tenca