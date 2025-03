Corsa all’acquisto dei biglietti

Sarà un ‘Picco’ sold-out, limitatamente ai settori locali, per il derby Spezia-Pisa, con oltre 10.500 supporter spezzini presenti sugli spalti. La Ferrovia è tutta completa e agli ospiti sono riservati 1500 tagliandi. Ieri mattina si è riunito il Gos che ha recepito l’invito dell’Osservatorio a limitare l’accesso allo stadio ai tifosi pisani, ai soli possessori di tessera del tifoso, nel settore loro riservato in curva Piscina. A riguardo, sono solo 690 i tifosi toscani tesserati, si presume che di essi saranno circa trecento coloro che seguiranno la squadra in Liguria. Parimenti, anche per i tifosi spezzini ci sarà l’obbligo di Eagle Card, ma con la possibilità, per ciascun possessore di acquistare altri quattro biglietti per ‘amici’. In aggiunta, i non possessori di Eagle Card, potranno acquistare i tagliandi in biglietteria. Ieri è iniziata la prevendita per accaparrarsi i circa 4500 biglietti rimasti. Domenica speciale anche per mister D’Angelo, che tocca le 200 presenze su una panchina cadetta, e Leandro Chichizola, alla sua 150° presenza in maglia bianca.

Fabio Bernardini