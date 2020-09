La Spezia, 12 settembre 2020 - Sono 70 i nuovi casi di coronavirus alla Spezia e provincia nella giornata di sabato12 settembre. In tutto 112. compresi quelli spezzini, i casi in Liguria. Questo recita il bollettino diramato come di consueto dalla Regione. Il contagio dunque resta sotto la lente, dopo i numeri degli ultimi giorni. Sono stati 53 i casi venerdì, mentre giovedì erano stati 93. Le autorità corrono ai ripari con misure dedicate: le scuole in città inizieranno solo il 24 settembre, mentre rimane l'obbligo di mascherine anche all'aperto. Tra i vari divieti, giardini pubblici interdetti ai minori.

La mappa del contagio in Liguria

"Pesano" ancora molto i casi spezzini nel conto totale dei casi giornalieri in Liguria. Sono oltre il 70%. Sono 13 i casi a Imperia, 2 a Savona e 27 a Genova. Alla Spezia gli attualmente positivi salgono a 692.

Altri 12 ricoverati in Liguria

Ci sono altre 12 persone ricoverate per il covid in Liguria. Il conto delle persone in ospedale vede adesso 120 persone ricoverate. Di queste 11 sono in terapia intensiva.

In tutto 78 gli attualmente ricoverati nello Spezzino

Attualmente sono 78 le persone ricoverate nella Asl 5 spezzina a causa del coronavirus. Di queste, 7 sono in terapia intensiva. Nove i ricoverati a Imperia, 6 a Savona. Dodici persone sono invece ricoverate al San Martino di Genova.