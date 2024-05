Lo sport e il turismo a braccetto. Agonismo e gite fuori porta. La Spezia Outdoor fa il pienone

Dopo il successo della giornata di esordio di ieri, si chiude oggi ‘La Spezia Outdoor’, la manifestazione a cura del Comune, che unisce sport e turismo con un programma ricco di eventi, una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. Nel Villaggio in piazza Europa si inizia alle 10 con l’arrampicata, poi dalle 10.30 il percorso di educazione civica in bici per bambini (fino alle 12.30 e poi dalle 15.30), il giro in pony a cura di Terre di Luni (fino alle 18), alle 15 la presentazione del libro ‘Racconto storia dell’olio nel golfo’. Il programma sportivo prevede la consegna dei pettorali per la gara podistica dei 5 km Golfo dei Poeti dalle 7.30 alle 9 con partenza alle 9.30 (premiazione alle 12), dalle 8 al porticciolo dell’Assonautica il terzo trofeo Canna da riva, dalle 10 in Passeggiata Morin la regata dimostrativa a cura della Canottieri Velocior, la passeggiata erboristica al Parco delle Mura con la Pro Loco del Golfo e le prove subacquee e pratica dell’hockey subacqueo alla Piscina 2 Giugno,a cura del Gruppo Sub Ospedale, dalle 10.30 la visita al Museo del Castello di San Giorgio con accompagnamento dei disabili motori tramite jolette, dalle 11 le prove pratiche di canottaggio in Passeggiata Morin con prenotazione allo stand Velocior, dalle 11.30, a Calata Paita, la lezione di yoga e bioenergetica. Nel contesto della kermesse sarà presente anche l’Avis provinciale La Spezia per promuovere stili di vita sani, la cultura del volontariato e la donazione di sangue. Vicino al gazebo, anche un ‘calciobalilla umano’ gonfiabile a disposizione gratuitamente per le sfide tra amici, dalle 15 alle 17.30, in cui si affronteranno anche i volontari Avis coi rappresentanti del consiglio comunale spezzino. m. magi