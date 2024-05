L’Asl Spezzino soffre meno degli altri territori liguri

Sos per i medici di medicina generale? Sì, ma forse non troppo. Per una volta, se raffrontata alla situazione delle altre aziende sanitarie liguri, quella dell’Asl 5 Spezzino non sembra essere particolarmente critica anche se alcune carenze comunque esistono e certamente non agevolano la cittadinanza. Stando all’avviso volto ad affidare incarichi per medici di medicina generale bandito da Regione Liguria e consultabile sul sito di Asl 5, ad oggi i posti vacanti, ovvero i presidi scoperti dal medico di medicina generale, a livello provinciale, sono 7. Sarebbero invece 45 gli incarichi da assegnare in Asl 1, 31 i posti vacanti in Asl 2, 69 i medici da reperire in Asl 3 e 11 in Asl 4.

Ma tornando ad analizzare la situazione che interessa il territorio della nostra Asl, i posti vacanti sono così ripartiti: Borghetto Vara (un incarico da assegnare a partire dal prossimo 6 ottobre per un pensionamento), Castelnuovo Magra (un incarico da assegnare), La Spezia (un posto vacante a partire dal 7 settembre 2024 per pensionamento), Riomaggiore (un’unità ancora da assegnare), Lerici (un’unità da inserire a partire dal 13 luglio per via di un pensionamento) e Sarzana (dove invece i posti vacanti sarebbero due, di cui uno a partire dal prossimo 19 ottobre sempre a causa di un pensionamento) .

Un dato certamente rilevante, ma non particolarmente preoccupante, e all’attenzione della direzione aziendale e della segreteria dei medici di medicina generale che come, riferitoci dalla dottoressa Maria Pia Ferrara, sta lavorando per arginare il problema. "Tra medici in entrata e le disponibilità già date dai colleghi per cui è previsto il pensionamento grosse criticità non dovrebbero esserci – ha chiarito la segretaria provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale –. Almeno tre colleghi che dovrebbero andare in pensione quest’anno hanno già dato la disponibilità a rimanere in servizio per altre due annualità, fino a un massimo di 72 anni di età".

