Cordoglio per Cecilia Battistello: "Con lei il porto su rotte mondiali"

"Ha contribuito a far crescere i porto, una perdita importante per l’intera comunità marittima". Cordoglio unanime nel mondo legato al porto per la scomparsa di Cecilia Battistello, presidente di Conthip. La Community portuale di Spezia ha chiesto a Bruno Dardani di tracciarne un ritratto. "Difficile sintetizzare in poche righe l’avventura imprenditoriale e manageriale di questa lady di ferro della logistica. Cecilia Battistello ha contribuito in modo determinante a collocare il porto di Spezia sulle rotte mondiali dei container, decretandone un successo basato sull’efficienza e la capacità di stupire. Era una leader internazionale della logistica, dei trasporti e della portualità. Per la Community portuale di Spezia, che circa un anno fa aveva visto scomparire Giorgio Bucchioni, crolla l’altro pilastro sul quale per decenni si era retto l’architrave del porto, chiamato a compattarsi attorno alla sua Community di operatori che dovranno tenere ferma la barra in acque tutt’altro che tranquille".

L’ex presidente dell’Autorità Portuale della Spezia Lorenzo Forcieri ha scritto una lettera a Thomas Eckelmann, marito di Cecilia Battistello, in cui ricorda l’imprenditrice e amica. "Ricordo gli incontri in cui gettammo le basi per la realizzazione del nuovo porto della Spezia. Ricordo il suo amore per la famiglia e il lavoro, i suoi due punti di riferimento. L’orgoglio con cui mi raccontava del suo passato nella provincia di Vicenza dove era nata e dove aveva iniziato le sue prime esperienze lavorative, il lavoro nello shipping e le sue prime attività nel porto della Spezia, per cui ha sempre profuso grande impegno. Era una donna forte ed autorevole che ha dato tanto all’intero mondo dello shipping e ai due paesi Italia e Germania, tra cui ha diviso la sua vita lavorativa. Sono sempre stato orgoglioso dell’amicizia di Cecilia e della sua stima e conserverò sempre il ricordo".

Per Confindustria La Spezia la scomparsa di Battistello è "una perdita importante per l’intera comunità marittima. Una figura di spicco nel mondo dello shipping, riconosciuta per visione innovativa, determinazione e leadership. Ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del settore". La segreteria Cisl e Fit, con Antonio Carro e Francesco Tartarini, ricorda "il ruolo managerale che ha ricoperto in questi decenni, contribuendo allo sviluppo del nostro scalo. Si chiude un’ epoca, ci auguriamo che si possa con gli investimenti previsti dare continuità di sviluppo a questa realtà produttiva per il futuro occupazionale ed economico fondamentale per il territorio".