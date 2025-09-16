Coop Maris esposta per 8 milioni. Avviata la composizione della crisi

La trattativa sul fronte debitorio resta aperta ma il primo segnale arrivato a Maris è decisamente confortante. La cooperativa sociale con sede sociale a Santo Stefano Magra, che in 30 anni di attività è arrivata ad inquadrare circa mille dipendenti suddivisi tra contratti a tempo indeterminato e stagionali, ha infatti avviato la composizione negoziata della crisi con l’Agenza delle Entrate per stralciare una grossa parte del debito accumulato nel corso degli anni per poi procedere a coprire a rate il saldo della restante posizione debitoria. Cifre altissime che si aggirano sugli 8 milioni di euro sulle quali è stato richiesto uno stralcio dell’80%. La buona notizia, arrivata ieri mattina, è stata il ricevimento del Durf ovvero del Documento Unico di Regolarità Fiscale. Il certificato è rilasciato proprio dall’Agenzia delle Entrate e attesta la regolarità dei pagamenti fiscali e contributivi dell’impresa in particolare delle ritenute sui redditi di lavoro.

"Si tratta di un documento essenziale per le imprese che partecipano a lavori di appalto – ha spiegato il direttore generale della cooperativa sociale Fabrizio Augello – e questo significa che ci stiamo muovendo bene. Spesso emerge soltanto il debito ma non si tiene conto dell’apparato di servizio che arriva a occupare mille persone. Non ci sono state operazioni azzardate e quel che importa è che non ci sono rischi per i lavoratori". Il debito derivante da imposte non versate ha comportato la richiesta di composizione negoziata della crisi avvalendosi quindi di uno strumento volontario e stragiudiziale espressamente introdotto dal Codice della crisi d’impresa per aiutare le imprese in crisi a risanarsi e a evitare la liquidazione, attraverso un percorso di negoziazione assistita.

L’arrivo del Durf, il documento unico di regolarità fiscale è quindi una risposta importante? "Certamente, è la certificazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta la regolarità dei pagamenti fiscali e contributivi. Un atto essenziale per chi come la Maris partecipa a lavori di appalto. La nostra situazione debitoria è comunque ben nota a tutti i dipendenti e ai sindacati che non soltanto ne sono a conoscenza ma hanno sempre sostenuto la nostra cooperativa che soltanto nello spezzino conta 400 occupati". L’ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato dal mancato accoglimento della richiesta di stralcio da parte dell’Agenzia delle entrate e della dilazione della parte del debito restante in rate mensili spalmate in dieci anni. Ma l’invio del Durf è un segnale, se non forte, almeno confortante sulla risposta definivita che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. nei mesi scorsi la cooperativa aveva puntualmente informato i sindacati sulla presentazione del piano di ristrutturazione che si proponga la continuità aziendale. La cooperativa nello spezzino si occupa della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento per conto di Iren Acam Ambiente e della gestione di diversi cimiteri e delle pulizie di cantieri navali e a gestione delle camere mortuarie per contro di Asl5. "A oggi non abbiamo una situazione di difficoltà con i lavoratori e neppure con i fornitori. Stiamo cercando attraverso il lavoro di chiudere la situazione debitoria e tenere fede alla mole di lavoro impostata nel corso degli anni".

Massimo Merluzzi