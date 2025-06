Convegno a cinquant’anni dalla morte. La “pellegrina” torna al Castello

Sabato con inizio alle 17 nel Castello in piazza Muccini (in foto), l’amministrazione comunale di Arcola organizza un omaggio, in parole e musica, per ricordare Rina Pellegri nel cinquantenario della morte, avvenuta nel 1975, a 72 anni di età. L’iniziativa di avvale della collaborazione della professoressa Marzia Minutelli e dell’università di Pisa. Ad aprire i lavori sarà il saluto della sindaca Monica Paganini, verranno quindi ripercorse le tappe dell’impegno letterario e della vita Rina Pellegri, “pellegrina” come lei si definiva, suddividendole nel primo periodo arcolano (dal 1903 all’autunno del 1937), periodo romano (fino all’estate del 1966) e infine il rientro in terra natia, Arcola (dal 1966 al 1975). L’evento sarà coordinato da Giorgio Masi dell’università di Pisa, con interventi di Francesca Corvi sul tema dei maestri e degli amici di Rina: i poeti di Lunigiana Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Ettore Cozzani e Ettore Serra. A seguire l’intervento di Marzia Minutelli “La pellegRina: un cammino di vita e di scrittura”, con letture poetiche e intermezzi musicali di Claudio Cirelli del conservatorio Boito di Parma. L’evento ha il patrocinio del dipartimento di filologia, letterature e linguistica dell’università di Pisa. Nella presentazione, il Comune di Arcola cita: "“Non vorrei rivedere il mio paese. Per conservarlo, nel ricordo, quale era ai bei tempi delle trecce prime”: così scriveva Rina Pellegri durante il suo periodo romano, ricordando il borgo di Arcola".