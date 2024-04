Contship investe altri 50 milioni nel terminal

Cinquanta milioni di investimenti in infrastrutture portuali, oltre a quelli già previsti per l’ampliamento del terzo bacino portuale. È quanto annunciato da Tom Eckelmann, membro del consiglio di amministrazione e azionista di Contship Italia Group, che nei giorni scorsi ha visitato il terminal di Lsct. Una due giorni di incontri tra le sedi di Melzo e Spezia, nei quali Tom Eckelmann, ha ribadito il forte impegno di Eurokai nel sostenere la crescita e il futuro dell’azienda. I nuovi investimenti per un totale di 50 milioni di euro, che si aggiungono ai 250 già destinati alla prossima realizzazione del molo Ravano, si concentreranno sul potenziamento del molo Fornelli e sull’acquisto di nuovo equipment, garantendo così la competitività e l’efficienza del terminal. "Siamo chiamati a confrontarci con un contesto estremamente dinamico e competitivo – ha detto Matthieu Gasselin, Ceo di Contship Italia Group. Il piano di investimenti rappresenta un segnale tangibile della volontà degli azionisti di supportare lo sviluppo del terminal e di tutte le attività del Gruppo. Questo ci consentirà di migliorare la nostra capacità operativa, con un impatto positivo sul livello di servizio che possiamo offrire ai nostri clienti". Durante l’ncontro coi dipendenti è stato reso omaggio alla presidente del Gruppo Contship Italia, Cecilia Eckelmann Battistello, recentemente scomparsa.