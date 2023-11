Contaminazioni pop da Burro & Anciue con la band dei Nora and the Almost Blues

Al ristorante Burro & Anciue sbarca tutto il blues con contaminazioni pop dei Nora and the Almost Blues. Appuntamento stasera, nel locale lericino di piazza Garibaldi a partire dalle 19, per l’apericena, poi dopo una breve pausa riprendere durante la cena. La band è composta da Eleonora Scali alla voce, Gianluca Tonazzini alle tastiere, Davide Mosca alla chitarra, Salvatore Collerone alla batteria e Diego Magi al basso. Sicuramente in scaletta ‘Glicine’ di Noemi, ‘Over the raimbow’ nella versione di Eric Clapton, ‘In un tempo piccolo’ di Franco Califano, ‘Still Rolling Stone’ di Lauren Daigle, ‘Glitter and Gold’ di Rebecca Ferguson e ‘1973’ di James Blunt. Nel loro repertorio, comunque, hanno anche brani di Ray Charles, James Brown, Pino Daniele, Michael Jackson, Sting, Tracy Chapman, Shirley Bassey, Bruce Springsteen, Etta James e Doobie Brothers. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0187 965370.