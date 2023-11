Contabilità e gestione albo. Posto al Collegio geometri

Il Collegio dei geometri della Spezia, ha pubblicato il bando per un concorso pubblico per la copertura mediante selezione, per titoli ed esami, di 1 posto con contratto a tempo parziale di 24 ore a tempo indeterminato con profilo professionale di categoria C, posizione economica C1, del contratto nazionale per il comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non economici) da inserire all’interno del Collegio geometri e geometri laureati della provincia di La Spezia. Fra i requisiti richiesti, diploma di scuola superiore, buona conoscenza di inglese e sistemi informatici. Le attività richieste vanno dalla contabilità alla gestione formativa per professionisti alla gestione degli archivi e dell’albo iscritti. Per informazioni e candidature, www.inpa.gov.it. Il testo del bando con i requisiti richiesti, le modalità di candidatura e le prove d’esame è scaricabile da https:collegiogeometrilaspezia.it