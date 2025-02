Confessioni fra ’Madri’ e figli ’Fuori luogo’ stasera al Dialma

‘Madri’ è uno spettacolo che ha debuttato scorsa settimana in prima nazionale al Teatro Stabile di Torino e vede in scena una straordinaria Valentina Picello (insieme a Vito Vicino), in un viaggio nelle confessioni di una madre e di suo figlio che, alla ricerca di un vecchio articolo di giornale, si confessano le loro debolezze e fragilità: solitudine, paura degli altri, dimenticare e essere dimenticati, sospesi tra sogno e realtà. Arriva stasera, alle 20.30, al Dialma di Fossitermi (nell’ambito della rassegna Fuori Luogo) il nuovo progetto di Alice Sinigaglia, giovane regista spezzina (direttrice artistica del festival ‘Tutta la Vita davanti’), con il testo di Diego Pleuteri (testo vincitore Eurodram 2022 - menzione al premio InediTO 2020). Lo spettacolo è prodotto da Corte Ospitale in coproduzione con Scarti Centro di produzione e d’innovazione teatrale, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il sostegno MiC e di Siae, nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’.

Un ragazzo visita la madre in un pomeriggio di pioggia e trova il salotto pieno di scatole. La madre cerca un vecchio articolo di giornale per ricordare una citazione: "Di intimo c’è rimasto solo...". Bloccata su quelle parole, coinvolge il figlio nella ricerca. Tra scatole emergono vecchie fotografie, romanzi, integratori, e piccoli scarafaggi. Mentre cercano, madre e figlio si confessano le loro debolezze e fragilità: solitudine, paura degli altri, dimenticare e essere dimenticati. Sospesi tra sogno e realtà, scendono nell’inconscio, finché la madre ritrova le parole dimenticate, restituendo loro intimità.

Prima dello spettacolo, alle 19, si terrà nel foyer del Dialma, nell’ambito del progetto ‘Tea Time’, ‘Tracks’, in cui suoni e segni si sovrappongono in un display performativo ispirato al lavoro ‘Madri’ di Pleuteri e Sinigaglia. Lo scenografo Alessandro Ratti e la sound designer Federica Furlani si esibiscono insieme ai ragazzi e alle ragazze del corso di scenografia del laboratorio ‘No Recess’. In una stanza interamente rivestita di carta, vengono tracciati gli oggetti di scena dello spettacolo. Due telecamere riprendono l’azione mentre su pareti, pavimento e soffitto si concretizzano i disegni in un susseguirsi frenetico di segni neri. Nelle scale del foyer, di fronte alla proiezione di ciò che accade in diretta nella stanza, Furlani rielabora le tracce audio create per lo spettacolo fino a comporre un tappeto sonoro che possa ispirare i performer.

Informazioni e biglietteria (prezzi dai 5 ai 15 euro, in vendita anche sulla piattaforma Vivaticket) nel Centro di via Monteverdi, al numero di telefono 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi