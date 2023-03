Confermati gli accessi free al Museo navale

Dedicato "agli uomini di tutti i tempi e di tutte le stirpi che immolarono la vita al mare per il bene dell’umanità", come recita la scritta al suo ingresso, permette idealmente di immergersi nel suo prezioso patrimonio di attrezzature d’eccellenza subacquea; ma anche di ammirare le meraviglie che del mare ne solcano la superficie. E’ il caso della suggestiva sala delle polene, unica al mondo nel suo genere, che ospita ben 28 autentiche figure lignee originariamente poste sulla prua delle navi per scongiurare la cattiva sorte o per ostentare potere e ricchezza. Fairy Queen, Lord Aberdeen e Cambria, dall’alto delle loro prue, fecero strada ai garibaldini nell’impresa dei mille, Euridice fu la testimone dell’arruolamento del giovane Giuseppe Garibaldi; ancora le affascinanti polene Italia ritratta mentre spezza le catene della schiavitù, la mitica Sissi e Atalanta, recuperata nel 1867 nelle acque dell’oceano Atlantico, che si crede addirittura possa stregare chi la guardi troppo a lungo. Si tratta del museo tecnico navale della città della Spezia che ha, nella sala delle polene, il suo centro insieme alla sala Marconi che custodisce la più importante collezione al mondo di apparati originali marconiani tra i quali spiccano quelli con cui lo scienziato fece la prima prova di comunicazione da una stazione a terra ad una stazione ricevente in mare, sulla corazzata San Martino della Regia Marina. Il museo, come ogni anno in occasione della festa patronale, anche oggi dalle 9 alle 19 aprirà gratuitamente le sue sale al pubblico. Una tradizione nella tradizione, con la quale la Marina rinnova lo connubio che la lega al territorio da oltre 150 anni.

Alma Martina Poggi