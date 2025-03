Conferenza su via Rasella

Al Circolo anziani di piazza Brin in via Corridoni, oggi, a partire dalle 17, l’Anpi La Spezia centro organizza un incontro intitolato ‘23 marzo 1944 - Operazione via Rasella e il ruolo delle donne’. "Vogliamo ricordare e comprendere uno degli episodi più emblematici della Resistenza romana – affermano i promotori –. Carlo Raggi, presidente onorario del Circolo Pertini (che patrocina l’evento con la Società Dante Alighieri) illustrerà le motivazioni che portarono all’evento di via Rasella. Ricorderemo anche Carla Capponi, medaglia d’oro al valor militare, partigiana, che fu tra gli organizzatori e gli esecutori dell’azione gappista di via Rasella contro un contingente dell’esercito tedesco". Il 23 marzo 1944 un ordigno piazzato dai Gruppi di azione patriottica esplode in via Rasella a Roma, al passaggio del reggimento tedesco ‘Bozen’, muoiono 33 soldati. All’azione partigiana, i nazisti rispondono con un’atroce rappresaglia: 335 uomini vengono uccisi.