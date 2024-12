Concerto di Natale all’Etnografico

In occasione delle festività natalizie, il Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ e il Museo Diocesano organizzano un ‘Concerto di Natale’, programmato per oggi a partire dalle 17.30. Il concerto, completamente gratuito e libero fino ad esaurimento posti, è previsto nella sala del Carpenino del museo ed è a cura dei Cantori del Monastero di Santa Croce di Bocca di Magra e del Servizio Corale Diocesano della Spezia. I Cantori iniziano la loro attività musicale nel dicembre 2012. La formazione – inizialmente composta di soli 5 elementi e poi ampliata a circa 10-15 – nasce dall’amicizia e dalla comune passione per la musica tra i frati carmelitani della comunità del monastero e alcuni musicisti della zona (La Spezia, Sarzana e Massa). Tutti i cantori provengono da varie formazioni corali del territorio: Coro Ecumenico, Convitto Armonico, cori parrocchiali e altri. Per avere informazioni sull’evento nel museo di via del Prione 156, contattare il numero di telefono 0187 727781.