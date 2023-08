Concerto di Liszt e Chopin a Levanto con Marcati - 32° Levanto Music Festival

Nella chiesa di Sant’Andrea, stasera, è in programma un concerto pianistico con un programma che illustra e dà lustro al virtuosismo della storia musicale. E lo fa con un musico di eccezione, un giovane talentuoso e promettente, Davide Marcati, che proporrà, dalle 21.30, di Liszt la Sonata in si minore per pianoforte, S 178, e di Chopin la Sonata n. 2 in si bemolle minore per pianoforte op. 35. Si tratta del quattordicesimo concerto della trentaduesima edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof, che ha offerto un programma di respiro internazionale e alto valore artistico: un programma musicale di respiro internazionale e di alto valore artistico che, dall’11 luglio, ha proposto al pubblico già dodici spettacoli dal vivo, tra musica classica, jazz, musica dei popoli, letture, teatro a tema musicale, con particolare attenzione ai giovani, all’interdisciplinarità e alle contaminazioni. Una serata unica, alla scoperta di un luogo magico e storico, la Chiesa dedicata a Sant’Andrea, patrono di Levanto: una cornice speciale per un concerto speciale, quest’anno grazie alla parrocchia e alla curia, nuovamente teatro del Festival. Dal 2019 il festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Fausto Cosentino, da quest’anno con la consulenza musicale di Tiziana Canfori, in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Festival Internazionale di Poesia; ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Marco Magi