Concerto di Fisarmonica con Gianluca Campi a Vezzano Inferiore

Stasera alle 21, nella chiesa di Vezzano Inferiore, si svolgerà un concerto per fisarmonica sola, con il maestro Gianluca Campi. Il repertorio comprenderà musica classica di grandi compositori italiani come Vivaldi, Paganini, passando per il tango tradizionale dei classici del novecento, fino al tango di Astor Piazzolla. Aprirà la serata il poeta Massimo Pesucci con alcune sue poesie e in chiusura ci sarà una sorpresa. Una serata importante che vuole ricordare e portare avanti il lavoro svolto in tanti anni, da Sergio Cozzani. La serata, patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco, è organizzata dall’associazione Vezzano e Oltre, presidente Davide Cozzani. Presenta Federica Dellepiane.