Concerto di Antiche voci a Gaggiola. Canta il coro ’Chanson d’Aube’

Con protagonista il coro ‘Chanson d’Aube’ domani pomeriggio, al Santuario di Sant’Antonio da Padova a Gaggiola, è in programma un concerto di musiche corali tratte dalla più importante tradizione musicale italiana ed europea caratterizzerà. Un appuntamento con la formazione milanese diretta da Alberto Odone, inserito nella sesta stagione ‘Antiche Voci’, rassegna concertistica ideata, organizzata e prodotta dall’associazione Gruppo vocale ‘Il Convitto Armonico’ (fondato nel 1990 dai suoi attuali direttori, Stefano Buschini e Marco Montanelli), con il supporto delle autorità religiose della nostra diocesi, che hanno permesso lo svolgimento di queste vere e proprie mediazioni in musica nei luoghi più adatti, le chiese.

Il gruppo vocale Chanson d’Aube è una formazione corale fondata nel 1987 proprio da Odone e ha al suo attivo oltre 300 concerti in Italia e all’estero (in particolare in Europa, in Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca e Romania). Ha ottenuto il primo premio in diversi concorsi nazionali, sia per il genere classico che per lo spiritual e il genere swing. L’attività di studio ed esecuzione concertistica è rivolta a tre principali settori di interesse: la polifonia rinascimentale sacra e profana, il repertorio del primo barocco, il repertorio swing italiano.

Alberto Odone, che è direttore di coro e si occupa di didattica dell’ascolto musicale, è docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e ha progettato e inaugurato i corsi di Ear Training e di Formazione musicale di Base secondo metodologie innovative. Diplomato in Direzione di Coro proprio al Conservatorio milanese, ha seguito diversi corsi di specializzazione e ha pubblicato articoli e manuali sulla lettura vocale e l’intonazione.

Il programma che Chanson d’Aube e Alberto proporranno domenica al Santuario di Sant’Antonio da Padova a Gaggiola, in ‘Polifonie della nostra storia’, comprende capolavori assoluti dell’arte polifonica, dal Rinascimento, con Franchino Gaffurio, Giovanni Pierluigi da Palestrina e Orlando di Lasso, passando per il primo barocco di Claudio Monteverdi, per giungere al pieno barocco di Alessandro Scarlatti e Francesco Durante. L’ingresso alla meditazione musicale che inizia alle 15.30, è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per avere ulteriori informazioni sull’iniziatuva si può consultare il sito internet www.ilconvittoarmonico.it.

Marco Magi