Concerti a teatro. I 9 eventi svelati all’Accademia

La nuova stagione di ‘Concerti a Teatro’ – promossa e organizzata da Fondazione Carispezia – verrà presentata domani alle 18, negli spazi di Accademia, in via Vanicella. Nove appuntamenti dedicati alla musica classica al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana che Miren Etxaniz, direttore artistico della rassegna, spiegherà, entrando nel dettaglio di musiche, autori e artisti che caratterizzano questa undicesima edizione: per il pubblico un’imperdibile occasione per ascoltare a teatro alcuni dei più noti capolavori della musica classica, come il primo concerto per pianoforte di Cajkovskij, la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvorák, il Doppio concerto di Brahms, la Sonata a Kreutzer di Beethoven, le ballate e i notturni di Chopin. Tra gli interpreti protagonisti del programma: Andrea Battistoni, Mario Brunello, Nicolai Lugansky, Giovanni Sollima, il Pomo d’Oro e l’Orchestra della Toscana, solo per citarne alcuni. È già possibile, intanto, rivolgersi alle biglietterie dei due teatri per abbonarsi ai concerti: fino a martedì 31 ottobre sarà attivo il rinnovo dell’abbonamento per gli abbonati alla stagione precedente, mentre dal 2 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Si potranno acquistare pure i biglietti per l’evento di apertura della stagione ‘Flying Bach’, uno spettacolo fuori abbonamento.

m. magi