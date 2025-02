Concerti a teatro con ’Don Giovanni’

Per mezzo della musica classica, l’attore e regista fiorentino Alessandro Riccio, con la sua straordinaria capacità trasformista, darà vita ai personaggi dell’opera ‘Don Giovanni’, interpretando con brio e originalità i diversi ruoli e svelando i retroscena e le allusioni del famoso ‘dramma giocoso’ di Mozart. ‘Ti racconto Don Giovanni’, in programma oggi alle 17 al Teatro Civico, è un’occasione per rivivere uno dei capolavori del genio austriaco in un format originale. Lo spettacolo fa parte del Progetto Mozart, novità della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Accanto a Riccio, un ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana composto da dieci musicisti che eseguirà le più belle arie del melodramma mozartiano, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante. I biglietti sono in vendita al Civico (botteghino aperto dalle 8.30 alle 12) e online su www.vivaticket.it.