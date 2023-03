Comune assume 11 istruttori per la polizia municipale

Il Comune di Finale Ligure, a Savona, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 istruttori di vigilanza – agenti di polizia municipale. Gli 11 posti di lavoro sono suddivisi in 3 nel Comune di Finale Ligure, 5 per il Comune di Loano e 3 per il Comune di Savona. I requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per l’accesso al pubblico impiego, sono idoneità fisica, diploma di scuola superiore, possesso di patente B senza limitazioni, possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi, possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, essere a conoscenza che i posti messi a concorso comportano il porto delle armi come da Regolamento speciale dei singoli Corpi di Polizia Locale e non essere contrario all’uso delle stesse per qualsivoglia motivo, conoscenza lingua inglese e apparecchiature informatiche più diffuse. Le procedure selettive prevedono il superamento di tre prove d’esame: una prova di efficienza fisica, una prova scritta ed una prova orale. Domande entro il 7 aprile sul sito www.inpa.gov.it