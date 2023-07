’Compleanno’ del Golfo dei Poeti La festa con il gran tour via mare

"Beato te, o Poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori di questo Golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà degnamente le ombre dei grandi visitatori". Il 30 agosto 2023 la denominazione del Golfo dei Poeti compie 113 anni. A definirlo così, il 30 agosto del 1910, fu il commediografo Sem Benelli in occasione dell’orazione funebre per Paolo Mantegazza, medico, patologo, igienista e antropologo. Per tale occasione, da un’idea di Marco Tarabugi, la Navigazione Golfo dei Poeti e la Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini – con il patrocinio della Provincia – organizzano per venerdì il ‘Gran Tour nel Golfo’ via mare. Si tratterà di salire sul mitico Albatros e percorrere in orario serale, sotto le stelle e cullati dalle onde e dalle luci delle coste, uno stupendo tragitto in mare, assaporando a bordo i prodotti tipici del nostro golfo, come ad esempio i muscoli.

Durante il tour ‘romantico’ è prevista musica dal vivo grazie al duo Saxopiano composto da Davide Micoli e Antonio Traverso, con un repertorio davvero molto vasto. L’imbarco è previsto alle 19.30 dalla passeggiata Morin e si rientrerà, nello stesso punto, circa alle 22. In caso di condizioni meteo marine avverse l’evento verrà annullato. ‘L’ Aperitivo nel Golfo’, costituito da muscoli, focaccia, vino e acqua sarà a cura della Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini. "Come ideatore di questa manifestazione, arrivata alla terza edizione, sono contento del successo che riscuote ogni volta, sinonimo di come le tradizioni e la memoria storica della nostra città siano ancora sentite dagli spezzini – dichiara Tarabugi – . Ormai tutti conoscono il motivo per cui si definisca il nostro, il Golfo dei Poeti, ed è bello celebrarlo. La sensazione è quella di compiere il tour più fantastico del mondo". Sem Benelli ribadì il concetto nove anni più tardi, nel 1919, in ‘Notte nel golfo dei poeti’, una lirica che gli pubblicò nella collana ‘I gioielli del ‘L’Eroica’, Ettore Cozzani, riscoperto negli anni più recenti da un’associazione che ne porta il nome. Le prenotazioni per l’evento di venerdì sono obbligatorie e si possono effettuare esclusivamente online sul sito www.navigazionegolfodeipoeti.it. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 347 4018122.

Marco Magi