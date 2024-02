"Commissione parlamentare di inchiesta visita i cantieri navali della Spezia per indagare sulle condizioni di lavoro"

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, fa tappa alla Spezia. L’appuntamento è per domani mattina, quando i membri della Commissione visiteranno due degli storici cantieri navali situati lungo il Miglio blu di viale San Bartolomeo. Il presidente e alcuni componenti della Commissione effettueranno la prima visita attorno alle 11 presso lo stabilimento Fincantieri del Muggiano. A seguire, attorno alle 12.30, la commissione si sposterà presso lo stabilimento Baglietto. Alle visite, cui sarà presente la Prefettura della Spezia, la commissione parlamentare ha invitato, Asl5, i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, il presidente di Confindustria e il questore della Spezia. La Commissione parlamentare è stata istituita per fare luce sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, e in particolare sull’applicazione della legislazione a tutela della salute dei lavoratori, sul rispetto dei contratti, sulle condizioni nei luoghi di lavoro.