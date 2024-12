Commercio cittadino in lutto. Addio a Anna la “Carrarina"

Si è spenta all’età di 95 anni Anna Lazzarini, per i sarzanesi conosciuta come la “carrarina“. Per anni ha preso per la gola la città gestendo insieme al marito Antonio Musetti la famosa rosticceria di via Landinelli. Il suo nome era associato alla qualità dei prodotti realizzati e lo storico bancone ricco di piatti pronti era un punto di riferimento. Il mondo della cucina era qualcosa di famigliare per la signora Anna che aveva ereditato la passione dalla nonna Amelia Piccioli che nel primo dopo guerra aveva aperto l’osteria nel quartiere dell’Olmo. Poi il trasferimento nel 1959 in via Landinelli. Originaria della città dei marmi aveva chiamato il locale “La Carrarina“ proponendo specialità tipiche apuane unite a quelle sarzanesi e della Val di Magra. Si è spenta nella sua abitazione di via Landinelli. Lascia i figli Mario e Claudio.