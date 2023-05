Il primo appello non ha sortito l’effetto sperato: così il comitato Piana di Ceparana rilancia e rimette nel mirino il Comune. "Abbiamo cercato una conciliazione inutilmente con i rappresentanti del Comune di Bolano, senza risultati. Siamo considerati abitanti di serie B – dicono per il comitato Enrico Angelini, Benedetto Arzà e Marco Perfetti – Raccolta differenziata per i grossi condomini mal gestita, fognature stradali non funzionanti, viabilità pericolosa e mal segnalata, pulizia stradale inesistente. La maggior parte dei condomini della piana di Ceparana è edificata su aeree private a uso pubblico: quindi illuminazione e pulizia ricadono sui condomini stessi, oltre alle tasse comunali".