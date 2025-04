Anziani a 'scuola' dalla polizia locale per difendersi dalle truffe

La Spezia, 3 aprile 2025 – Per il terzo anno consecutivo, alla luce dei positivi risultati ottenuti e del favorevole riscontro ricevuto nelle edizioni precedenti, il Comune della Spezia si è aggiudicata un bando del Ministero dell’Interno che prevede l’attribuzione di un contributo per la realizzazione di una campagna informativa e divulgativa, di supporto e prevenzione a favore degli anziani del nostro territorio a contrasto del noto fenomeno delle truffe perpetrate ai loro danni.

Le attività di progettazione e realizzazione dello speciale servizio sono state affidate dal sindaco alla polizia locale da sempre impegnata in servizi di prossimità, con una diffusa e costante presenza sul territorio, intercettando direttamente i bisogni di quegli anziani che non sanno come difendersi dai tentativi di estorcere loro denaro, né hanno ben chiaro dove potersi recare per ricevere aiuto, oppure hanno difficoltà di spostamenti verso le sedi istituzionali.

Le pattuglie della Municipale dedicate a tale servizio, raggiungeranno i beneficiari del progetto in tutti quei luoghi, sia delle periferie che del centro città, che fungono da punti di aggregazione, organizzati o spontanei, come circoli, bocciofile, parrocchie, parchi, giardini, aree giochi attrezzate ove i nonni accompagnano i nipotini e così via dicendo.

In questa nuova edizione del progetto, saranno organizzate anche pattuglie miste in collaborazione con gli assistenti sociali per un approccio multidisciplinare dell’anziano, anche con la distribuzione di un volantino informativo in luoghi come farmacie, mercati e negozi maggiormente frequentati da tale fascia di popolazione. Altra novità di quest’anno è l’istituzione nel Comando di polizia locale di uno sportello fisico di ascolto, con apertura nei giorni ed agli orari che verranno a breve pubblicizzati: qui un agente riceverà chi ne farà richiesta per ascoltare dubbi e situazioni sospette in atto, già avvenute o che siano ancora nelle fasi preliminari, anche con il compito di raccogliere segnalazioni e dispensare consigli per difendersi dalle truffe.

Lo sportello potrà concordare con l’anziano in difficoltà, modalità di raccolta a domicilio di denunce e testimonianze relative a fatti penalmente rilevanti per truffe tentate o consumate.

“Le truffe telefoniche e di altro genere continuano nonostante i controlli e il grande impegno delle forze dell’ordine nell’individuare i responsabili e tutelare le vittime – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Una delle armi più efficaci per difendersi è saperle riconoscere e evitarle. Per questo, grazie alla polizia locale, abbiamo organizzato un ciclo di incontri per spiegare come identificarle e proteggersi, perché il modo migliore per contrastare una truffa è riconoscerla e denunciarla. Inoltre, il nuovo sportello di ascolto rappresenta un ulteriore strumento di supporto, soprattutto per le persone più anziane, affinché possano esporre subito i propri dubbi e confrontarsi con esperti. Questo servizio è un’ulteriore conferma concreta della vicinanza del Comune e della municipale alla cittadinanza”.

L'assessore alla sicurezza Giulio Guerri, che ha fortemente voluto questa iniziativa, sottolinea: “Attraverso questo progetto, che rappresenta un'attività aggiuntiva nell'ambito delle funzioni svolte dalla polizia locale nel territorio cittadino, offriamo alla comunità un importante servizio di sicurezza e prevenzione. La finalità del progetto è una capillare campagna informativa e di sensibilizzazione a favore delle potenziali vittime delle diverse tipologie di truffe, mettendole in guardia dai rischi e mettendo in evidenza i segnali che possono consentire un tempestivo riconoscimento delle macchinazioni fraudolente in atto. Un'azione divulgativa che oltre a rivolgersi agli anziani e alle persone fragili, si allarga a tutti coloro che sono addetti alla loro cura, ai parenti nonché alle persone che intrattengano con essi rapporti di buon vicinato o amicizia, allo scopo di creare una rete diffusa di relazioni con soggetti consapevoli, che possano a loro volta promuovere il passaparola. Verranno quindi forniti elementi conoscitivi dei vari generi di raggiro attualmente ricorrenti con concreti consigli per scongiurare anche solo il tentativo di carpire la loro buona fede, aiutarli ad adottare abitudini di vita quotidiane in tal senso cautelative ed efficaci comportamenti di auto-protezione”.

Come nella precedente edizione, la polizia locale, in considerazione del grande riscontro ottenuto, attuerà una serie di incontri con i destinatari in tutti i centri per anziani dislocati sul territorio comunale e, eventualmente, in base alle disponibilità ricevute, presso le parrocchie ed altri luoghi di ritrovo organizzati. Durante questi incontri verranno anche proiettate slide informative, stimolando il dialogo con la platea di uditori affinché possano emergere sia le esperienze vissute che eventuali pericoli scampati, nonché porre l’accento sui vari tipi di truffe, ogni giorno intentate o portate a termine con metodi sempre più subdoli e tecnologici.

Resta fermo l’indirizzo che verrà rivolto a tutti gli anziani affinché, di fronte al pericolo contingente di una truffa in atto, si rivolgano immediatamente al numero di emergenza 112.