Casapound e antifascisti. Presentati i percorsi alternativi. La decisione lunedì mattina

l ’piani B’ sono stati presentati alla Digos tra mercoledì e ieri, ma per ufficializzare location e itinerari dei cortei bisognerà aspettare lunedì, quando il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per vagliare e pronunciarsi in ordine alle istanze presentate. Casapound e il movimento antifascista composto da associazioni e partiti hanno aderito all’appello-diktat delle istituzioni, che avevano di fatto precluso a entrambe le fazioni l’utilizzo di piazza Brin, in quanto il 17 maggio è previsto che in quella location si svolga un evento rivolto ai bambini e denominato ’La fontana gioca’, al quale il Comune della Spezia ha concesso il patrocinio in data precedente alle richieste di utilizzo della piazza. Casapound ha presentato il nuovo programma martedì. Pochi i dettagli concessi in attesa che venga ’approvata’ l’istanza, ma la conferma, da parte del dirigente del movimento Nicola Scanu, che "la manifestazione si svolgerà in centro", con il movimento che ha rivendicato il diritto di poter manifestare il proprio pensiero, sottolineando come l’appuntamento del 17 (qualora confermato dalle istituzioni) si svolgerà in maniera del tutto pacifica.

Ieri, invece, a presentare il percorso alternativo è stato il movimento antifascista composto da partiti e associazioni che aveva deciso di scendere in piazza proprio a seguito del “Defend Europe“ annunciato da Casapound. Una delegazione, guidata dal segretario della Cgil spezzina, Luca Comiti, ha depositato il ’piano B’. Questo prevede il concentramento e la partenza del corteo dal complesso del 2 Giugno, non prima però di una ’puntata’ in piazza Brin da parte di una piccola delegazione per depositare una corona di fiori alla lapide che ricorda i caduti. Il corteo si dipanerà lungo un piccolo tratto di viale Ferrari, per poi confluire in via Gramsci, che verrà percorsa nella sua interezza. La manifestazione proseguirà lungo via Diaz e poi in via Mazzini, lungo i giardini, dove si terrà una sosta al monumento della Resistenza. Il corteo terminerà poi in piazza Europa. "Siamo fiduciosi sul fatto che venga accolta" spiegano dalla delegazione del movimento antifascista. Una decisione definitiva, come detto, sarà presa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nella mattinata di lunedì.

Matteo Marcello