Fra gusto e sostenibilità. Tre giorni di Oyster Fest

Torna a Spezia l’Italian Oyster Fest, il festival italiano dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva, giunto alla terza edizione e in programma il 16, 17 e 18 maggio sulla passeggiata Morin. Sostenibilità, gusto e accessibilità sono le parole chiave dell’evento che propone tanti appuntamenti per approfondire, conoscere e degustare con consapevolezza. La manifestazione porta alla Spezia aziende produttrici da tutta Italia: oltre alla Liguria, sono rappresentate le produzioni provenienti da Sardegna, Puglia, Emilia-Romagna e Veneto. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme a Gal Fish Liguria, Legacoop Liguria e cooperativa Mitilicoltori spezzini, col patrocinio del Ministero dell’agricoltura, Regione Liguria, Comune di Spezia e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con la collaborazione di tutte le associazioni di rappresentanza del settore (Legacoop, Confcooperative, Coldiretti e Ama), Soggetto attuatore Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, main sponsor Conad Nord Ovest. Tra gli eventi in programma ’Oyster talk’ venerdì 16 dalle 19.30 alle 20.30 alla Oyster Arena sulla passeggiata Mori intitolato “Dalla conchiglia al piatto: l’ostrica “perla” della cucina“.

Sabato 17 dalle 10 alle 12 alla Sala Marmori della Camera di Commercio (Piazza Europa 16) il seminario scientifico “Ostricoltura, mitilicoltura e cambiamenti climatici: sfide, adattamento, nuove opportunità di sviluppo”, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell’agricoltura e della direzione generale della Commissione Europea. Sempre sabato dalle 16 alle 18 sulla Morin l’evento a cura del Gal fish Liguria e del Gal flag Nord Sardegna intitolato “Clld in azione: confronto e innovazione per la pesca e l’acquacoltura”. "Dopo il successo delle due passate edizioni prosegue l’impegno ella Camera di Commercio Riviere di Liguria nel sostenere gli ostricoltori con maggiore spazio per l’approfondimento dal punto di vista scientifico e culturale, oltre alla possibilità di degustare i prodotti provenienti da tutta Italia" commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.