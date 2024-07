Colpita a un fianco dal calcio del suo cavallo

Hanno atteso che l’elisoccorso decollato da Albenga atterrasse a Levanto per trasportarla all’ospedale San Martino di Genova. Un lungo viaggio nella notte per scongiurare ogni pericolo per la donna di 56 anni colpita al fianco da un calcio del suo cavallo. Un incidente, quello accaduto in località Barcareccia tra Calice e Veppo in Val di Vara, che può accadere per distrazione anche agli esperti del settore. La botta è stata violenta e così dopo il primo soccorso è stato chiesto il trasferimento al San Martino di Genova avvalendosi del supporto di Grifo arrivato da Albenga. L’importante servizio avrebbe già dovuto però essere operativo all’inizio di quest’anno a Sarzana. Infatti mesi fa si era conclusa l’istruttoria tecnica attraverso la quale venne individuato l’aeroporto di "Piero Lombardi" gestito dall’Aeroclub Lunense come base di riferimento. Inoltre era stato confermato il contratto già in essere con Airgreen, la società che opera con l’elicottero Grifo a Villanova d’Albenga, senza la necessità di attivare procedure di affidamento ex novo. L’operazione sostenuta da Regione Liguria con un contributo di quasi due milioni di euro prevede l’adeguamento della struttura e l’acquisto di un hangar per la "sosta" dell’elicottero e zone di riposo per il personale. Avrebbe dovuto decollare prima della stagione estiva proprio per rafforzare la forza si intervento nel Levante della Liguria, in un periodo come quello vacanziero sempre piuttosto delicato oltre che per le circostanze occasionali come quella dell’altra sera nello spezzino.

Massimo Merluzzi