Collettiva di artisti in Mediateca

Alla mediateca regionale ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze, a partire da oggi è in programma una collettiva di artisti dell’associazione delle Grazie ‘Il volo dell’arte’, presieduta da Annarosa Lajoyé Dosi. Ad esporre le proprie opere saranno gli artisti Maria Chiocca, Maria Giovanna Guidone, Marco Linari, Cristina Mazzetti, Rita Menoni, Carlo Nacini, Malia Pescara Di Diana, Tiziana Pietrini, Mirella Raggi, Francesco Schiano e Nicola Sutti. Il vernissage è previsto per le 17 con l’introduzione di quanto esposto da parte del critico Valerio Cremolini. L’interessante mostra – presentata da una locandina in un cui spiccano la fontana e la chiesa di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin – rimarrà aperta fino a venerdì 16 febbraio nella sede della struttura nell’Umbertino con i seguenti orari: lunedì e martedì dalle 8.15 alle 13.30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, e sabato dalle 8.15 alle 12, naturalmente sempre con ingresso libero.