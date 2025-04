Cocaina nascosta nei calzini per eludere il fiuto dei cani

La Spezia, 2 aprile 2025 – Nasconde la cocaina nell'auto, ma la polizia se ne accorge: arrestato un uomo.

Nel corso di uno dei consueti servizio antidroga effettuati a Sarzana da personale della squadra mobile spezzina, è stata individuata un’autovettura sospetta, condotta da un cittadino nord africano.

L’auto intercettata in via Aurelia, dopo i primi accertamenti sulla targa, era già stata segnalata come sospetta da altri uffici di polizia, motivo per il quale gli uomini della Mobile – coadiuvati da una volante del Commissariato di Sarzana – hanno proceduto al suo controllo.

Alla guida un quarantaseienne cittadino marocchino che, davanti agli agenti, ha manifestato subito forte agitazione e nervosismo.

Durante la perquisizione gli agenti si sono accorti che il soffietto del cambio era amovibile e che lì era stato ricavato un vano segreto, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina.

Approfondita ulteriormente la perquisizione, altri 50 grammi sono stati trovati, nascosti in una intercapedine realizzata nell’imbottitura del seggiolino del passeggero.

Inoltre, allo scopo di eludere il fiuto dei cani antidroga, i due pacchetti di stupefacente erano stati precauzionalmente chiusi ermeticamente nel cellophane, ed avvolti in un paio di calzini sporchi.

Il quantitativo di cocaina, una volta tagliato e confezionato, avrebbe consentito la realizzazione di alcune centinaia di dosi, con conseguenti lauti guadagni per chi l’avrebbe immessa sul mercato locale.

L’uomo, vista la flagranza del reato, è stato tratto in arresto ed associato alla locale casa circondariale. La posizione dell’arrestato – al quale viene contestato il reato di trasporto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – è ora al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica Giacomo Gustavino, in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà, davanti al Tribunale della Spezia.