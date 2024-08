Coach Parisi ricomincia da tre. Prosegue la corsa al Volley Spezia

Al terzo anno sulla panchina biancoazzurra coach Luigi Parisi si troverà a dover cambiare radicalmente la programmazione della sua squadra visto che è stata inserita per la prima volta, dopo 5 stagionenel girone "A", nel raggruppamento "D" conclub liguri, toscani ed emiliani.La riduzione dei gironi da 9 ad 8 e soprattutto le tante rinunce ai campionati di A2 ed A3, hanno fatto sì che tanti atleti di categoria superiore si siano accasati nelle società di B, arricchendo sempre di più i roster e contribuendo ad innalzarne la qualità. Coach quali saranno le avversarie più temibili?

"I Lupi di S. Croce, UPC Camaiore e Sassuolo sono sicuramente tra le squadre più attrezzate del girone perché sono dotate di un’intelaiatura di squadra e di una organizzazione societaria di primo livello. Sono state costruite sicuramente per cercare la vittoria e l’accesso ai play-off promozione. Invicta Grosseto, Castelfranco, Spezzanese e Pontedera sono altre quattro formazioni assolutamente in grado di ben figurare e non ci sarebbe da meravigliarsi se tra loro si celasse una possibile outsider per il risultato finale".

Sulle altre squadre qual è il suo giudizio?

"Per quanto riguarda l’Ama S. Martino posso dire che saràsempre difficile giocare alla"Bombonera". IVV. FF. Reggio Emilia si sonorinforzati con l’acquisto di diversi atleti usciti da Viadana che ha chiuso così come l’Inzani Volley Parma che con un mix di giocatori retrocessi dalla A3 e altri provenienti dalla vincente di serie C si conferma formazione da non sottovalutare. Il JumboOffice Fi di Della Volpe, lo stesso Firenze Volley, il Cecina, che viene dalla doppia promozione consecutiva, ed il CUS Genova sono da considerarsi tutto fuorché squadre materasso e saranno capaci di fare lo sgambetto a chiunque". Si preannuncia quindi un campionato ancor più scoppiettante del precedente.

Quali saranno le vostre aspettative?

"Sarà un girone forte ed equilibrato dove sarà importante non mollare mai. Sarà importante stare sempre sul pezzo e saranno i dettagli a fare la differenza. Noi ce la metteremo tutta dal primo all’ultimo giorno, cercando di rendere la vita difficile a chiunque incontreremo sul nostro cammino. I conti li faremo poi alla fine. Certo un grande aiuto ce lo potrà dare il pubblico, sostenendoci nelle partite casalinghe, ma toccherà a noi coinvolgerlo e farlo appassionare offrendo uno spettacolo godibile e assicurando risultati all’altezza".

Ilaria Gallione