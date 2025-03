Cittadini senza medico. Attivati gli ambulatori

I medici di famiglia sono sempre meno, e sempre di più sono invece i pazienti che restano senza dottore. Così. Asl5 ha deciso di moltiplicare in Val di Vara gli ambulatori di prossimità presso i quali i cittadini rimasti senza medico di medicina generale potranno recarsi per essere visitati e chiedere la prescrizione di esami e visite specialistiche. Dopo la buona esperienza avviata con gli ambulatori aperti nei mesi scorsi a Ceparana e Follo per sopperire alla carenza di medici di famiglia in bassa Val di Vara, l’azienda sanitaria ha deciso di replicare l’attività anche negli altri territori che nell’ultimo periodo sono rimasti scoperti a causa del pensionamento del medico di riferimento. A partire dal 3 aprile, saranno aperti altri quattro ambulatori di prossimità dedicati ai cittadini che si sono ritrovati senza medico di medicina generale. A Rocchetta di Vara, la sede indicata è quella della ex scuola primaria del paese, in località Barca, dove il medico sarà presente ogni martedì dalle 9 alle 12. A Sesta Godano, il medico di famiglia sarà presente presso il presidio sociosanitario di prossimità di via Zeri 7, ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Analoga iniziativa sarà avviata a Zignago, con il medico convenzionato di Asl5 che sarà presente ogni giovedì dalle 9.30 alle 12.30 nella sede del presidio sociosanitario di prossimità di piazza IV novembre 1. Il medesimo ambulatorio medico sarà attivato anche a Brugnato, presso la sede del Distretto sociosanitario situata in via Bertucci 27, con il professionista che riceverà ogni venerdì dalle 9 alle 12.

Restano sempre operative le sedi di Ceparana presso il centro sociale Polis di via Fermi 7, con il medico a disposizione il lunedì, martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30, e a Follo presso la sede distrettuale centro prelievi e psichiatria di via Brigate partigiane 193/a, aperto il mercoledì dalle 9 alle 12. L’accesso avviene su prenotazione, telefonando, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, al numero 0187.533607. Nell’ambulatorio gestito da Asl5, presteranno servizio i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale affiancati dagli infermieri di famiglia e comunità. "Si invitano i cittadini a recarsi in ambulatorio dopo aver acquisito dal proprio precedente medico la documentazione sanitaria personale" è la raccomandazione di Asl5.

Matteo Marcello