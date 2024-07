Cisita, un triennio in ascesa. Oltre 400 giovani formati. E 370 ora hanno un impiego

Un andamento più che positivo quello registrato durante l’assemblea dei soci di Cisiti, l’Ente di formazione professionale di Confindustria La Spezia. Un triennio caratterizzato da un incremento significativo per ciò che riguarda i corsi attivati, con il dato più notevole che riguarda la collocazione dei giovani inoccupati e disoccupati. A tal proposito la presidente Giorgia Bucchioni, confermata anche per il prossimo triennio, afferma: "L’aumento significativo delle attività formative finalizzate agli esiti occupazionali, è un’importante evoluzione che parte da presupposti che abbiamo costruito nel tempo attraverso un impegno collettivo, che vede tutti protagonisti: aziende, istituzioni, città. Il ruolo del Cisita è quello di essere il tramite essenziale di questo processo, che si traduce nello sviluppo della nostra città in tema di lavoro e di crescita. Sono particolarmente contenta e orgogliosa dei risultati raggiunti in questi ultimi tre anni, nei quali abbiamo formato più di 400 giovani, con 370 che sono ora occupati, una percentuale che supera l’87%". Numeri indicativi di un trend ascendente, ben ramificato tra le attività già consolidate, come quelle dei percorsi di istruzione e formazione professionale dei ragazzi in età scolastica, e i nuovi settori di interesse, come lo sviluppo dei corsi Its, dei quali Cisita è partner e fondatore.

Nel dettaglio, risultano fondamentali anche i dati relativi ai corsi erogati per gli occupati, per un totale di 8.266 lavoratori che ne hanno beneficiato nel triennio, sia in percorsi brevi, da 16 ore in su, fino a percorsi più lunghi e strutturati. Notevole il dato riguardo agli utenti che hanno beneficiato di servizi per il lavoro, 668, specialmente per i margini di sviluppo di questa filiera.