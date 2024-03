Quando dormire è un lusso. Spezia e Cinque Terre: più di mille euro per una camera

Cinque Terre, 31 marzo 2024 – Per i più benestanti, la villa con vista sulla spiaggia di Monterosso potrebbe essere l’occasione last second per svoltare il ponte pasquale: 2.161 euro (tassa di soggiorno inclusa) per accaparrarsi una notte extralusso in uno degli angoli più caratteristici delle Cinque Terre. Ma ci sono anche soluzioni più economiche, e con poco più di 60 euro di può trovare comodamente posto in uno degli ostelli della riviera.

Un gruppo di turisti con i bagagli lungo Passeggiata Morin. L’86% delle strutture delle Cinque Terre promosse sul sito Booking.com risulta pienon (foto d’archivio)

Nei giorni in cui il territorio si interroga sugli aumenti delle tariffe turistiche del Cinque Terre Express ’riservate’ ai non residenti, con i comitati che puntano il dito contro "politiche che minacciano di trasformare questo inestimabile patrimonio dell’umanità in un lusso per pochi", i prezzi delle strutture ricettive della riviera promosse sui principali portali di prenotazione regalano un affresco molto più vicino all’esperienza ’à la carte’. La Nazione ha setacciato i portali di prenotazione, a caccia di una sistemazione per due persone per un’unica notte, quella tra Pasqua e Pasquetta. Su Booking.com, un dato balza subito all’occhio: un alert avvia subito gli utenti che "l’86% di strutture non sono disponibili per le tue date sul nostro sito".

Delle 419 soluzioni elaborate dal portale, più di una decina prevedono un esborso superiore ai mille euro, colazione esclusa. Con una cifra compresa tra i 450 e i 900 euro, si può invece prenotare un appartamento dalle metrature non certo generose ma che regalano viste esclusive. Con un po’ di fortuna, e con una discreta disponibilità economica, per una cifra di poco inferiore ai seicento euro si potrà passare la notte in una suite vista mare di 54 metri quadrati affacciati sulla marina di Riomaggiore, mentre per chi desidera risvegliarsi nel cuore di un’altra delle perle delle Cinque Terre, Vernazza, ecco una camera familiare a 343 euro. Decine, in tutta la riviera e alla Spezia, le camere offerte a una cifra compresa tra i 250 e i 400 euro, con qualche sparuta offerta sui 100, 150 euro, e con alcuni picchi, come quella camera tripla con bagno nel quartiere Umbertino, a due passi dalla stazione centrale, che viene ’offerta’ a 1004 euro a notte.

Certo, nelle Cinque Terre che non fanno mistero di puntare al segmento benestante del turismo, c’è ancora la possibilità di soggiornare a prezzi ancora alla portata del cittadino medio. A una coppia di turisti basterà poco più di sessanta euro per trovare due letti per una notte in un ostello: una soluzione decisamente economica se rapportata ai costi che dovrà sostenere per viaggiare col Cinque Terre Express alla scoperta dei borghi: girare in treno a Pasqua e a Pasquetta nelle Cinque Terre, costerebbe alla coppia ben 118 euro, ovvero l’equivalente della spesa per l’acquisto di una card treno valevole due giorni in fascia rossa.

Tariffe analoghe anche su un altro dei portali di prenotazione più noti al mondo, Airbnb, dove un mini appartamento nel cuore delle Cinque Terre può arrivare a costare anche cinquecento euro a notte. Per chi invece preferisce qualcosa di più particolare, come farsi cullare dalle onde del Golfo de i Poeti, ecco la possibilità di pernottare nella camera da letto di uno yacht di venti metri ormeggiato in uno dei porticcioli della riviera. Il costo? Per la notte tra Pasqua e Pasquetta la somma indicata è di 650 euro, somma che, con tasse e costi di servizio, lievita fino a 767 euro, e che comprende oltre al pernottamento solo la colazione, mentre il tour in barca per ammirare dal mare i caratteristici borghi rientra tra i servizi extra, a pagamento.