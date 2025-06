Cento anni di Palio del Golfo splendono in cielo, spettacolo di luci con 400 droni. Migliaia di spettatori alla Morin

La Spezia, 23 giugno 2025 – Uno spettacolo di luci e immagini che nemmeno la pioggia e qualche disagio sulle strade hanno rovinato. Migliaia di persone si sono riversate sabato sera sulla Passeggiata Morin per ammirare lo spettacolo pirotecnico organizzato nell’ambito di ’Pal100’, che ha dato il la al programma di eventi dedicato ai cento anni del Palio del Golfo.

In cielo 400 droni luminosi hanno ricreato le immagini più significative e simboliche del Palio e del suo legame col mare, fra fuochi artificiali e musica in un mix di grande effetto ed emozione per le migliaia di spezzini arrivati ad assistere allo spettacolo, organizzato da Comune di Spezia, Comitato delle Borgate e Italian Blue Growth. In una serata da ricordare, non sono mancati alcuni problemi soprattutto per quanto riguarda la sosta (segnalati alcuni ’parcheggi selvaggi’ in zona) e di traffico, soprattutto sulla via del ritorno sotto la pioggia: in viale Italia un ingorgo ha bloccato il traffico a lungo. Un bambino è stato invece investito da un’auto nella zona dell’ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

“Lo spettacolo con 400 droni, fontane luminose e fuochi d’artificio musicali – dichiara soddisfatto il sindaco Pierluigi Peracchini – è stato un successo fantastico, con oltre 30mila persone presenti in Passeggiata Morin durante la serata c’è stato un susseguirsi di immagini create dai droni, con richiami specifici al nostro territorio, alla nostra identità e ai 100 anni del Palio del Golfo, accompagnato dai suoni e dalle coreografie dello spettacolo pirotecnico e delle fontane. Un evento straordinario, completamente gratuito e organizzato dall’Amministrazione comunale. Sono stati numerosi i messaggi di apprezzamento ricevuti, siamo entusiasti della sua perfetta riuscita e di aver colorato il cielo e il nostro Golfo, con lo sfondo dell’Amerigo Vespucci illuminato dal tricolore. Uno spettacolo davvero unico, degno di una città finalista per il titolo di Capitale Italiana della cultura”.

Non mancano i ringraziamenti “a chi ha lavorato alla realizzazione dello spettacolo: le forze dell’ordine, la ditta che ha curato l’esibizione e le tante persone che hanno partecipato. Nonostante il grande afflusso di pubblico, la viabilità è tornata regolare in pochi minuti: il piano di sicurezza, predisposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, è studiato per un’area particolarmente delicata e sensibile”.