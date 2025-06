Tutto pronto per il libro che celebra i 100 anni del Palio del Golfo

La Spezia, 5 giugno 2025 – Al Castello San Giorgio di via XXVII Marzo, domani alle 18, si terrà la presentazione del libro dedicato ai 100 anni del Palio del Golfo dal titolo '1925/2025 - Cento anni di passione infinita'. L'evento si svilupperà sulla splendida terrazza del castello che regala una suggestiva visione del Golfo dei Poeti e sarà alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, della presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli e dell’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia.

“Questo libro suggella cento anni di storia, di passione, di identità condivisa. – dichiara Peracchini- Il Palio del Golfo non è solo una manifestazione: è un simbolo della nostra appartenenza al mare, della forza coesa delle nostre borgate, è il frutto di una tradizione popolare profondamente radicata, nata dalle sfide tra barche da lavoro, cariche di pesce e mitili, che si contendevano il diritto a scaricare per prime in banchina. Una necessità concreta, quotidiana, che nel tempo si è trasformata in rito, in festa, in occasione di orgoglio e appartenenza per le tredici borgate marinare che partecipano ogni anno con spirito competitivo ma soprattutto comunitario, facendo del Palio un momento di unione profonda tra sport, cultura e memoria. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo volume che rappresenta un vero e proprio scrigno di ricordi per tutta la comunità.”

“Per celebrare questo prestigioso traguardo: 100 anni di Palio - ha dichiarato Frijia, assessore al Palio del Golfo - abbiamo costruito un programma ricco di appuntamenti che valorizzano la storia e l’anima del Palio. Tra questi, era doveroso dedicare una pubblicazione che raccontasse questi cento anni vissuti insieme, con lo sguardo rivolto al futuro ma con il cuore ben radicato nella nostra tradizione”.

In occasione del centenario del Palio del Golfo, la manifestazione che più di ogni altra rappresenta l’identità e lo spirito della comunità del Golfo dei Poeti, viene presentato un libro che ne celebra la storia, i protagonisti e l’evoluzione. Il volume, curato da Roberto Besana, Riccardo Bonvicini e Selene Ricco, è un tributo corale a una tradizione che ha attraversato generazioni, trasformandosi senza mai perdere la propria anima.

In 'sole' 200 pagine, l’opera riesce a restituire un secolo di emozioni, racconti e immagini, offrendo una narrazione che va ben oltre la cronaca sportiva. Non si limita a elencare nomi e risultati, ma propone una riflessione profonda sulle ragioni della longevità del Palio, mettendo in luce le sue caratteristiche uniche e le straordinarie singolarità che ne hanno decretato il successo.

“Il libro si distingue per la ricchezza dei contenuti e per l’approccio innovativo – dicono dal Comune – : una cronologia accompagna il lettore lungo i cento anni della manifestazione, mentre ampio spazio è dedicato alla storia delle Borgate, alla Sfilata, alle gare femminili e junior, alle Pre Palio e a tutte le iniziative che nel tempo hanno arricchito l’evento. Particolarmente significativa è la sezione fotografica, con oltre 590 immagini – molte delle quali inedite o restaurate – che restituiscono visivamente la memoria collettiva del Palio. Questa pubblicazione si inserisce all’interno di un programma più ampio di celebrazioni per il centenario, che prevede eventi, incontri e momenti di condivisione pensati per rendere omaggio a una manifestazione che continua a unire, emozionare e rappresentare l’intera comunità spezzina. Il libro è il risultato di un grande lavoro collettivo, reso possibile grazie al contributo di tante persone che hanno condiviso ricordi, immagini e testimonianze. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono dimostrati 'amici del Palio', offrendo sostegno, consigli e materiali preziosi”. La presentazione è aperta al pubblico.