Palio delle scuole, un successo. Al Cardarelli la prima edizione

Ci sono voluti cento anni per vedere il Palio entrare nelle scuole. Ieri, lo ha fatto nella maniera migliore, portando i ragazzi delle scuole superiori a vogare alla Morin, a vivere e respirare l’emozione dei vogatori della disfida remiera. La prima edizione del Palio delle scuole è stata un successo, punto di partenza di un evento da ripetere ogni anno per far conoscere il Palio agli studenti e, perchè no, far innamorare di questo sport e di questo mondo qualche giovane spezzino. Una giornata di sport che ha visto sfidarsi a colpi di remo, a bordo dei gozzi nazionali messi a disposizione delle borgate – organizzazione curata da Comune, Comitato, Panathlon e Uisp –, sulla distanza di 500 metri, cinque istituti di scuola superiore della provincia. Giovani che per diverse settimane hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alla voga e di allenarsi con gli equipaggi delle borgate marinare. A trionfare, e a potersi fregiare per almeno un anno dell’opera d’arte realizzata da Giuliano Tomaino, l’istituto Cardarelli, che ha preceduto nella graduatoria – sulla base dei punteggi delle singole gare – l’alberghiero Casini, il nautico Sauro, il Fossati e il liceo classico Costa. Nella categoria allievi, il titolo maschile è del Costa (Lorenzo Bontari, Eugenio Beverini, Luca Neri, Lapo Vanelo, Adriano Fornelli), il femminile è vinto dal Cardarelli (Caterina Toselli, Alice Portoghese, Laura Rossi, Luna Locati, Sara Bourame). Negli juniores primeggia il Sauro, che vince sia il maschile con Matteo Rapallini, Matteo Scianni, Mattia Fortini, Nicola Neri, Elia Lucilli, e il femminile con Matilde Lavalle, Mirlenis Penabrito, Letizia Ricco , Venera Di Pierro ed Elia Lucilli timoniere. Nelle competizione mista allievi, vince il Cardarelli con Caterina Toselli, Luna Locati, Laura Rossi, Tommaso Lenzoni e Alberto Mammi, mentre il Casini vince nella competizione Juniores con Sofia Dicato, Diego Tesone, Raffaele Righetti, Gaia Visconti e Letizia Fiori. "Una bellissima iniziativa, che ha permesso ai giovani di provare le emozioni del Palio. Per noi questo è uno sguardo al futuro: magari qualcuno di questi giovani diventerà un vogatore" si augura Francesca Micheli, presidente del Comitato delle Borgate.

Matteo Marcello