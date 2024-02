Cinque Terre Lotta al caro treni. Il Parco convoca due riunioni

Due riunioni per trovare sintonia e unità di intenti in vista della resa dei conti con Regione Liguria. Sul nuovo piano tariffario del Cinque terre Express si muovono gli organismi del Parco nazionale in previsione dell’incontro programmato da Regione Liguria per il 28 febbraio. La presidente del Parco Donatella Bianchi e il presidente della Comunità del Parco Francesco Villa, hanno convocato per lunedì 26 febbraio il Consiglio direttivo e la Comunità del Parco, "per condividere e formalizzare – spiegano dal Parco – le proposte e le iniziative da sottoporre a Regione con l’obiettivo di mantenere un confronto istituzionale costruttivo nell’interesse del territorio e del Parco Nazionale. La convocazione permetterà anche una condivisione preliminare su obiettivi e misure da intraprendere per la prossima stagione, rispetto a quanto definito dagli studi sulla gestione dei flussi".