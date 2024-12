Cinque Terre: gratuità abbonamenti ferroviari per residenti e proprietari nel 2025

Un taglio netto ai giorni da ’bollino rosso’, ma soprattutto la gratuità totale degli abbonamenti mensili o annuali sulla tratta Levanto-La Spezia Centrale per i residenti nelle Cinque Terre e per i proprietari di case nei comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. Sono queste le novità sostanziali della nuova programmazione del servizio ferroviario per il 2025 nelle Cinque Terre, presentata ieri dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola agli amministratori e ai rappresentanti di categoria.

Dunque, per l’anno ormai alle porte non ci sarà il taglio delle tariffe applicate ai turisti non residenti in Liguria, auspicato da più parti – 10 euro per la singola tratta nei giorni ’rossi’, 8 euro in quelli ’gialli’ e 5 euro in quelli ’verdi’ – ma piuttosto una rivisitazione sia del calendario legato ai giorni di maggiore afflusso turistico, sia alle agevolazioni a favore dei residenti e dei proprietari di case nei tre comuni delle Cinque Terre. Diminuiscono sensibilmente le giornate cosiddette ‘rosse’, che passano da 104 a 35 in corrispondenza dei ponti primaverili e dei week-end estivi fino ad agosto. Saranno invece 129 le giornate gialle e 68 quelle verdi. Inoltre, dalle 19.30 fino all’ultimo treno della sera la tariffa sarà sempre ‘verde’.

Il provvedimento verrà ufficialmente approvato nella seduta di oggi, e prevede anche la gratuità totale degli abbonamenti mensili o annuali per i residenti nelle Cinque Terre e per i proprietari di immobili a uso abitativo nei comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, per la tratta Levanto-La Spezia Centrale (per quest’anno lo sconto è stato dell’80%; ndr), il mantenimento dell’attuale offerta ferroviaria con 102 treni giornalieri, la gratuità degli abbonamenti nella tratta tra residenza e sede scolastica per gli studenti under 19 e lo sconto al 50% per gli studenti liguri under 26.

"Abbiamo lavorato per arrivare a un risultato che mantenesse l’idea di progetto predisposta nel 2023 e dall’altro, dopo un anno di sperimentazione, andasse incontro alle richieste del territorio, apportando le opportune modifiche" dichiarano il presidente della Regione, Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. Più cauto il presidente del Parco nazionale, Lorenzo Viviani, per il quale l’incontro "rappresenta un deciso passo in avanti verso le istanze presentate dal territorio", ma che invita a "costruire una strategia condivisa che coniughi sostenibilità ambientale e tutela degli abitanti. Per un turismo realmente sostenibile dobbiamo partire da dati concreti e adottare strategie mirate: comprendere i flussi, incentivare soggiorni più lunghi e attrarre visitatori consapevoli e rispettosi dei valori del Parco. Ora è essenziale rafforzare la collaborazione con Regione, Comuni, associazioni, Trenitalia e operatori turistici per costruire una visione di sintesi. È necessario garantire un servizio equo che rispetti le necessità di chi ha scelto di costruire qui il proprio progetto di vita: l’introduzione della gratuità per i residenti è un concreto riconoscimento del ruolo insostituibile nella tutela di questo patrimonio unico".

Matteo Marcello